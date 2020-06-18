إصابة وزير الإعلام المصري بفيروس كورونا

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أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.
وقال هيكل في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ”الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظراً لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام”.
وكان هيكل قد دخل في الساعات الأولى من صباح اليوم في معركة بيانات مع نقابة الإعلاميين، بعدما اتهمه طارق سعدة القائم بأعمال النقيب بأنه يتدخل في غير اختصاصاته كوزير للدولة للإعلام، ما جعل هيكل يرد عليه في بيان أنه يقود نقابة سرية.
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