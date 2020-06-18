ما الذي جمع ابن اصالة بنجل احمد ابوهشيمة؟

نشر خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع عدد من أصدقائه، وهم صامتون، بينما هو يضحك، ليعلق بالإنجليزية قائلًا «مش فاكر اتقال إيه بس شكلي أنا الوحيد اللي سمعت النكتة»

وظهر في الصورة لاعب كرة القدم عمر أحمد أبوهشيمة، في أول مرة يظهر فيها مع خالد الذهبي - ابن أصالة، ليتفاجأ المتابعون بالصداقة التي تجمعهما.

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من جهة أخرى، حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 2 مليون و800 ألف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

واحتلت أغنية جيتني مكسور المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولاً بموقع يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

«جيتني مكسور» أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.

وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريباً، بعد أحدث ألبوماتها «في قربك» الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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