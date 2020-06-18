مؤلف مسلسل أحمد زكي يكشف تفاصيل من حياته: "كان يعيش في فندق"

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك، مؤلف مسلسل “الإمبراطور” ملامح من العمل الدرامي، مؤكدًا أن الفنان الراحل أحمد زكي كان يعمل وهو مصاب بالسرطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري أن الفنان الراحل أحمد زكي لم يكن سعيدًا في حياته وكان يعيش في فندق.

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وأوضح أن من خلال مسلسل “الإمبراطور” سيحاول عرض وجهة نظره، ويتطلع أن ينال العمل إعجاب الناس، مشيرًا إلى أنه شارك في أهم أعمال أحمد زكي مثل “ضد الحكومة” و”النمر الأسود”.

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وأنه سيعرض وجهة نظره، ويتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين.

وأضاف أن مسلسل “الإمبراطور” لن يظهر المشكلات التي جمعت أحمد زكي باَخرين، ولن يقحم حياته الأسرية إلا بالشكل الذي يخدم الدراما، وسيحاول جاهدًا عمل قصة عن الراحل تسلط الضوء عن حبه وعلاقاته بالاَخرين.

وتابع:”لن أظهر أحمد زكي بالشكل الملائكي لأن كل إنسان يصيب ويخطئ”.

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