أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز ويصدمه

توفي مينا نور، مدير أعمال الفنان محمد عز، في الساعات القليلة الماضية، وذلك أثناء خضوعه لعملية جراحية أودت بحياته. وقال محمد عز، من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله صاحبي وأخويا ومدير أعمالي مينا نور. أثناء إجراء عملية جراحية». اقرئي ايضا : فنان مصري يعمل في مهنته الأساسية وهي تصليح إطارات السيارات لأن "الفن مبيأكلش عيش" Advertisements

وتابع: «أصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا.. أصعب لحظات حياتي.. لا إله إلا الله». ويذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل «الاختيار»، ويحكي المسلسل سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة. اقرئي ايضا : الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف تفاصيل خطيرة عن حالتها الصحية

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