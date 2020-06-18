من هو الرجل الذي يعرض الزواج على شيلاء سبت بمهر خيالي؟

نشرت عارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت، رسالة من رجل أعمال سعودي طلبها للزواج مقابل مهر قدره 5 ملايين ريال .
وأثارت الرسالة التي جاء في نصها: " شيلو لك مهر 5 مليون معك رجل الأعمال من السعودية ع 30 "، جدلا بين متابعي شيلاء سبت مشككين في صحتها.
يذكر أن شيلا بدأت التمثيل وهي طفلة بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي " عائلة أبو رويشد " عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.
لكنّ متابعي شيلاء سبت قابلوا ما نشرته بسخرية، وشككوا في صحة الرسالة والمهر .
وولدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية؛ إذ إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار.
وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد في عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.
شاركت في مسابقة «بحرين توب مودل» وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، قررت العودة للتمثيل في عام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.
كما شاركت في عام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من العام نفسه، ولكن لم تفز باللقب.
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