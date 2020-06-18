أبزر هوايات النجوم العرب الصادمة

يهوى نجوم العالم العربي الكثير من الأمور بعيدًا عن الكاميرات والعمل الفني والمهني، حيث يمتلك بعضهم هوايات عديدة ومتنوعة، فالنجمتين مثل سيرين عبد النور، ويارا تعشقان الطهي والبقاء في المنزل، كذلك بالنسبة للنجم ظافرعابدين فهو الآخر يحب البقاء في المنزل ويعتبره أهم هواياته.

في حين أن بعض النجوم يفضلون هوايات مليئة بالحركة والمغامرة مثل مايا دياب التي تحب الطيران وصبا مبارك التي تفضل ممارسة الرماية ونادين نسيب نجيم التي تفضل الملاكمة.

أما هواية الرقص فهي مشتركة بين عدد من النجوم العرب منهم الممثل اللبناني مكسيم خليل والنجمات درة، ناهد السباعي وبلقيس وهنا يتخذ الرقص أكثر من شكل ولون.

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وعندما يتعلق الأمر بهواية تربية الحيوانات نجد أن الممثل المصري أحمد حلمي يحب تربية الكلاب ولديه منها سلالات نادرة كذلك بالنسبة لأحمد السقا وعاصي الحلاني فكلاً منهما يعشقان الخيول.

تعرفوا على أبرز هوايات النجوم العرب.

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