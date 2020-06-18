نجمات عربيات يحملن لقب حماة

تصدم الكثير من نجمات العالم العربي الجمهور بعد معرفة أنهن أصبحن حموات ولدى بعضهن أحفاد، وذلك بسبب اهتمامهن المتواصل بالإطلالات والمكياج وتسريحات الشعر. الا اننا نلقي الضوء في موضوعنا على أبرز النجمات العرب اللاتي يحملن لقب حماة: النجمة غادة عبد الرازق هي الأكثر شهرة بلقب حماة بعد ان احتفلت بزفاف ابنتها الوحيدة روتانا وأصبحت جدة وهذا ما يفاجأ الكثيرين إذا تظهر روتانا وكأنها صديقة لوالدتها. أيضاً النجمة أصالة نصري حملت لقب حماة بعد ان احتفلت بزفاف ابنتها شام التي عادت وانفصلت عن زوجها. النجمة السورية مها المصري أصبحت حماة وجدة بعد ان زوجت ابنتها ديمة بياعة في المرة الأولى من النجم تيم حسن، لكنهما انفصلا وعادت ديمة لتتزوج مرة أخرى من الشاب أحمد الحلو. Advertisements مصرياً النجمة دلال عبد العزيز هي حماة أيضاً بهد زواج ابنتها النجمتين دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم. تابعي صور أبرز النجمات العرب اللاتي حملن لقب حماة. اقرئي ايضا: ما سر نحافة خصر النجمات العربيات؟ صور نجمات عرب بروب الحمام اشقاء النجمات العرب الأكثر وسامة

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