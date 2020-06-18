أصالة تقترب من المليون الخامس بأغنيتها "جيتني مكسور" على "يوتيوب

اقتربت الفنان أصالة من حاجز الـ 5 مليون مشاهدة بأغنيتها "جيتني مكسور"، وذلك في اليوم الرابع من طرحهاعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشيخ:ناصر بن حميد آل خليفة، ألحان:أحمد الهرمي، توزيع:سيروس. يذكر أن آخر إصدارت أصالة الغنائية كانت من خلال أغنية "شامخ"، وحققت نجاح جماهيري كبيرة، وسجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة. Advertisements قد يهمك ايضا: أصالة تفاجئ جمهورها بدويتو مع أحد متابعيها أحلام تؤكد عداوتها لـ أصالة

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