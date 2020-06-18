شاهيناز تطرح أغنية حياتي أحلى ضمن ألبومها الجديد

القاهرة – لايف ستايل طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "حياتي أحلى"، وذلك ضمن ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، عبر عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى. كلمات محمد عبدالحميد، ألحان وتوزيع آدم حسين. يقول مطلع الأغنية: في إيه بقى متبعد كدا وبطل بئا عمايلك معايا قلبي أنا مش حمل دا لحسن أحبك في النهاية ما تقولي عايز ايه غيرت حالي ليه وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفاية خلتني أعيش إحساسي بيك والقلب عجباه الحكاية عمال بيحكي عليك Advertisements ويسبني ويروح ليك آخره ده كله آيه حياتي أحلى ما تقولي عملتلي إيه حبيت أنا امتي وبتوه وياك كده ليه من لحظة ما قبلتني بعيونك ده قتلتني من العالم ده أخدتني على أحلى حياه قد يهمك ايضا: شاهيناز تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد كورونا» يجبر هؤلاء على تأجيل طرح ألبوماتهم الغنائية

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