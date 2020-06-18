القاهرة – لايف ستايل كشف المطرب أحمد جمال، موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان "جيل بطل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "جمال" عبر حسابه قائلا : "قريبا خلال أيام.. جيل بطل"، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية. ويشار إلي ان الأغنية كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند، إشراف عام على العمل المخرج تامر الضبع، وإنتاج شركة روابط الرياضية، وهي الشركة الراعية للأبطال أولمبياد "طوكي Advertisements قد يهمك ايضاًً: أحمد جمال يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده أحمد جمال ينشر فيديو لطفلة تؤدى أغنيته ببراعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمال يستعد لطرح أحدث أغانيه بعنوان"جيل بطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.