عمر كمال يطرح أغنية جديدة قريباًا

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن طرح عمل فنى جديد بعنوان "الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى"، حيث نشر مقطع فيديو خلال تسجيله الأغنية فى الأستوديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الدنيا بتجرح وقلبى ف حكاوى.. قريبا".

على صعيد آخر، علق المطرب عمر كمال على قرار ضبطه وإحضاره، للتحقيق معه بمشاركته فى إحياء حفل زفاف بالإسماعيلية، مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف عمر كمال، فى تصريحات خاصة ، أنه بالفعل تم طلبه من نيابة الإسماعيلية، وعن تفاصيل الواقعة قال: "الفرح منذ أسبوعين، ولم أقم بالغناء فيه، بل تمت دعوتنا كمعزومين وليس من أجل الغناء وإحياء الفرح".

وكانت تصدرت أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، قائمة تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرحها، واحتفى كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

المطرب الشعبى عمر كمال، كان قد أعلن مؤخراعن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

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يشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

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