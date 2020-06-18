المخرج محمود محمود يجهز لـ فيلم ست السيد أغسطس القادم

يرصد فيلم "ست السيد" وقائع أصبحت موجودة بالمجتمع العربي عن الغريزة الفطرية بين الرجل والمرأة بشكل عام في إطار فانتازي.

الفيلم من بطولة كل من ابانوب عزت ويوسف العبيد وجار البحث عن ممثلة لدور البطولة، ومدير التصوير محمد صالح وتأليف وإخراج محمود محمود.

وجار التحضير ايضا لفيلم "ماجدة" ويدور حول قصة الحب التى لا تنتهى على مر الزمان حول المرأة التي تمثل التاريخ والحب والحقيقة في رحلة البحث عن تلك المرأة بمختلف أركان الأرض نرى رحلة بحث عن الحقيقة المطلقة بحياتنا وهى القدس التاريخ والمستقبل.

الفيلم بطولة حسين نخله من فلسطين،يوسف العبيد ، ابانوب عزت ، مراد وديع، انتاج سمير ابو النيل، وتأليف وإخراج محمود محمود.

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