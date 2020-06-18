عمرو دياب يتصدر تويتر بسبب سؤال للجمهور

تصدر الفنان عمرو دياب تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد سؤال الجمهور "بتحب تسمع إيه لـ عمرو دياب"، الأمر الذي جعل محبيه يتسارعون لكتابة أسامي الأغاني المفضلة لديهم. وكان الشاعر تامر حسين نشر فيديو عبر حسابه على TikTok، غنى فيه مقطعا من أغنية "حاولت" للفنان عمرو دياب، وهي من كلمات عادل عمر، وألحان عمرو دياب وتوزيع أشرف محروس. جدير بالذكر أن الشاعر تامر حسين نشر مقطعا من أغنية "غريب الحب" عبر حسابه على "إنستجرام" غير موجود بالأغنية الأصلية. وكتب: "كوبليه ما نزلش في تتر "غريب الحُب" هينزل على قناتى فى يوتيوب خلال الأسبوع الجاى إن شاء الله"، ورد رامي صبري في التعليقات مداعبا إياه: "ايه ده ده من ورايا كده عادي".

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