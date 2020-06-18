قمر اللبنانية بإطلالة جريئة بصحبة كلبها

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت قمر خلال الصور وهي تستعرض جمالها بصحبة كلبها حيث ارتدت قميص قصير باللون الابيض ابرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، واختارت تسريحة مميزة لشعرها الأسود التى تتناسب مع إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

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"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز

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