- 1/2
- 2/2
أُثار حذاء الفنانة علا رشدي الكثير من الانتقادات بعد ان وجهت حذاءها للعدسة حيث اعتبر متابعيها الأمر إهانة لهم. وكانت رشدي شاركت جمهورها بصورة من آخر جلسة تصوير خضعت لها مع المصور مصطفى محمود. ونشرت رشدي الصورة عبر حسابها على Instagram وفيها ظهرت ترفع قدمها أمام الكاميرا، وكتبت: الجزمة كانت جديدة لنج، أظن واضح؟.
لكن ما لم تتوقعه علا تعليقات الجمهور الذي اعتبر أن الصورة إهانة له، وأنها ترفع الحذاء في وجه الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر حذاء علا رشدي يثير حفيظة جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.