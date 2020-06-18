حذاء علا رشدي يثير حفيظة جمهورها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أُثار حذاء الفنانة علا رشدي الكثير من الانتقادات بعد ان وجهت حذاءها للعدسة حيث اعتبر متابعيها الأمر إهانة لهم. وكانت رشدي شاركت جمهورها بصورة من آخر جلسة تصوير خضعت لها مع المصور مصطفى محمود. ونشرت رشدي الصورة عبر حسابها على Instagram وفيها ظهرت ترفع قدمها أمام الكاميرا، وكتبت: الجزمة كانت جديدة لنج، أظن واضح؟.

لكن ما لم تتوقعه علا تعليقات الجمهور الذي اعتبر أن الصورة إهانة له، وأنها ترفع الحذاء في وجه الجميع.