شيرين عبد الوهاب تنعى اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء": انتى فعلاً أم يتزعل عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفاة اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، معربة عن حزنها الشديد لخبر وفاتها، وقالت :" انتي فعلاً أم يتزعل عليها".

وقالت شيرين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلاً أم يتزعل عليها".



شيرين عبد الوهاب

وفى سياق متصل انتابت رواد السوشيال ميديا، حالة من الحزن مؤخراً بعدما تم الإعلان عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء، عن عمر 61 عام، وذلك بعدما أعلن نجلها ذلك عبر موقع فيس بوك، وما ان تم الإعلان عن الأمر حتي باتت ماما سناء حديث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ممن حرصوا على نعيها وتذكر ضحكتها التي اعتادت عليها حينما كانت تظهر بصحبة ابنها خلال أكثر من فيديو.

كانت ظهرت سناء عبد الحميد الشهيرة باسم "ماما سناء" خلال برنامج الحياة اليوم فى وقت سابق من العام الجاري، تحدثت خلاله عن كونها يوتيوبر وربة منزل، وأكدت وقتها إن نجلها محمد "حمو" هو الذى جذبها للظهور على الإنترنت، مشيرة إلى أنه كان يصورها عبر تطبيق "تيك توك".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد،: "كنا بنقعد مع بعض، وكان بيصورنى وأنا مش واخدة بالى، وألاقى التعليقات حلوة، وكل الناس بتسأل عليا، وبقينا بعدين نصور فيديوهات مع بعض"، مشيرة إلى أنها تسعد كل البيوت، وتعلمهم كيف يكون الابن حنين على أمه.

من جانبه أشار محمد شاكر "حمو" يوتيوبر، إلى أن أول فيديو لهم في سبب شهرتهم "التلات كوبيات وتحتيها المية جنيه"، والذى تجاوز 90 مليون مشاهدة على فيس بوك، موضحاً أن أول فيديو تم تصويره زوجته ياسمين صورته ووالدته، وتم نشره على "تيك توك" وتجاوز 5 آلاف متابع و 13 ألف مشاهدة