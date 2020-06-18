شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان نورا تمنعها من الاحتفال بعيد ميلادها.. اعرف سر دموع روقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى عيد ميلادها هذا العام فى أجواء حزينة منعت الفنانة المعتزلة الجميلة من الاحتفال به كما فعلت العام الماضى، هذا هو حال الفنانة الجميلة نورا التى يأتى عيد ميلادها اليوم الموافق 18 يونيو بعد أيام قليلة من وفاة شقيقها محمد قدرى إثر أزمة قلبية، وهو ما يجعلها تعيش أجوار حزينة تمنعها من الاحتفال.

كانت الفنانة نورا واسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى قررت الاعتزال فى قمة شهرتها وجمالها عام 1996 بعد ارتداء الحجاب وابتعدت عن الأضواء ولم تظهر إلا فى مناسبات قليلة جدا وهى تؤدى واجب العزاء فانتهزت الكاميرات الفرصة للالتقاط الصور للنجمة المحبوبة.

صورة من عيد ميلاد الفنانة نورا العام الماضى

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وفى العام الماضى احتفلت مى نور الشريف ابنة الفنانة بوسى بعيد ميلاد خالتها نورا، ونشرت صورا لاحتفال النجمة الجميلة مع شقيقتها وبناتها على مواقع التواصل الاجتماعى، معلقة: "كل سنة وأنتى منورة حياتى يا أمى وصحبتى وحبيبتى يا أجدع ست فى مصر يا أحلى روقة فى الدنيا".

بدأت الفنانة نورا مشوارها الفنى وهى طفلة فى بداية الستينيات في فيلم "وفاء للأبد"، ثم شاركت فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، وقدمت دور البطولة أمام هانى شاكر فى فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفى عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة فى فيلم "المحفظة معايا"، وفى عام 1980 شاركته بطولة فيلم "غاوى مشاكل"، وحققت النجومية بالمشاركة فى العديد من الأدوار التى حصلت فيها على البطولة أمام عمالقة الفن وحققت نجاحا كبيرا فى العديد من الأفلام والمسلسلات التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن ومنها " امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران، المنحوس، أربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، ولكن شىء ما يبقى، الهاربان، الكيف، العار، عنتر شايل سيفه، ضربة شمس".

لكن ظل دور "روقة" الزوجة الجميلة المطيعة المضحية فى فيلم العار علامة فى تاريخ الفنانة الجميلة، حيث أصبحت روقة حلما للكثير من الرجال، ومثارا للجدل والنقاش على مدار سنوات حول كونها زوجة مثالية أم سلبية وهل كان زوجها "أبو كمال" يستحق تضحياتها، وانتشرت التعليقات التى تحمل "كونى له روقة يكن لك أبو كمال".

تزوّجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار لكنهما انفصلا سريعا، وفى قمة مجدها ونجوميتها قررت الفنانة نورا اعتزال الفن عام 1996.