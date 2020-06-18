شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الراديو عمرو صالح يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المذيع عمرو صالح تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عمرو صالح، قائلا:" النهاردة بعد الأشعة و التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه و خد راحته عندي شويه عندى عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد أهتم و سأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو بكلمه و الكلمه أهم حاجه فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقي بان معدنه فى الفترة دي...شكر كبير جدا لوزير الإعلام أسامة هيكل على اتصاله و إنه يطمن على كل الأعلاميين... وربنا إن شاء الله يقومه بالسلامة قريب".

وتابع: "كل الشكر للدكتورة الشاطرة إللي بجد ربنا يكتبلها كل حاجه حلوة دكتور رحاب .. إللي كانت متابعه حالتى فى المستشفى لغاية النهاردة من غير ملل ولا تعب..ربنا يحفظك يا دكتور وشكر خاص جدا لدكتور دياب صديقي اللي كان متابع معايا من التليفون حالتى من قبل المستشفى و كان دايما بيطمني".

وشارك متابعيه خلاصة شهر كورونا وكيف تعامل مع الفيروس، قائلا:"و أنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبيه و ندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحاله النفسية عندهم مش ناقصه (الحالة النفسية مهمه بنسبة 50٪ فى العلاج).

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وأضاف:" أقسم بالله أكتر ناس تعبت و بتتعب و هتتعب دلوقتي الدكاترة و التمريض و عمال النضاف فى المستشفيات (على قد ما تقدروا أدعموهم ولو نفسيا) صحاب المدرسة مهما عدى الوقت هيفضلوا صحاب معدنهم أصيل فى الأزمة دى لو لا قدر الله دخلت مستشفى هتطلع بصحاب حقيقيين منها لأن حالتكم كانت وآحده و كنتم داعمين نفسيا جدا لبعض و عديتوا الأزمة مع بعض متصدقش الأخبار المحبطه إللي ماليه الفيس بوك.. صدق إللي تشوفه بعنيك... أقسم بالله الفيس بوك و غيرة ما هو إلا خدعه لو حسيت بأى وجع بسيط أستشير دكتور حل الموضوع في أوله أسهل ما بتسيبه بيكبر".

واختتم رسالته، قائلا:"متخفش كورونا مش بعبع أوى كده زى ما الناس خايفه والدليل حالات الشفاء العاليه إللي بيسأل الشباب بتموت منه .. فهقولك أنى سألت الدكتورة و قالتلي أن نسب التعرض لكمية الفيروس هى إللي بتفرق فى الشفاء... علشان كده الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرزاز.. فالو لا قدر الله حتى خدت الفيرس فهيكون بنسبه قليلة.. ف هيجيلك بأعراض خفيفه و يعدى و أخيراااا.... من ساعة ما بنتولد ربنا كاتب لكل واحد هيعيش اد إيه في الدنيا بالثانيه... فا كورونا ما هو إلا سبب لانتهاء وقتك فى الأرض.. متخفووووش و هتعدي قريب إن شاء الله."