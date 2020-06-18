شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تبدأ دورها فى فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدى ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة صابرين تصوير أول مشاهدها فى فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، والذى تعاقدت على بطولته فى شهر رمضان الماضى، حيث التحقت صابرين بأسرة العمل أمس الأربعاء، وذلك بعد يوم من بدء تصوير أول مشهد والذى جمع بين محمد هنيدى ومنة شلبى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.



صابرين

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وعرض لصابرين فى شهر رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.