شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمى للسوشى.. قصة حب الفنانات لتلك الأكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 18 يونيو اليوم العالمي للسوشى، وعام 2009 تم إطلاق يوم السوشي العالمي، لتشجيع جميع أنحاء العالم لتناوله وحب المزيد من السوشى، وتلك الأكلة تقع في حبها عدد من الفنانات ويستمتعن بتناولها و يكون أسعد يوم بالنسبة لهن عند أكلة.

وتعد الفنانة هنا الزاهد، من أكبر المحبين لأكلة السوشى، وتشارك متابعيها بصور لها أثناء تناول السوشى، لافته أن سعادتها تكمن في تناول وجبة " السوشى" التى دائما تجعلها سعيدة، وترفق الصورة بكلمة: " وجه سعيد بسبب السوشى".



هنا الزاهد

أما الممثلة الشابة سارة الشامى، من عشاق أكلة السوشى وبسبب الإجراءات الوقائية المعلنة للحد من انتشار فيروس كورونا وغلق المطاعم، تعلمت سارة كيف تعد السوشى في المنزل، وقالت:"القعدة في البيت خلتني اعمل كل حاجة في البيت ووصلنا النهاردة لمرحلة اننا عملنا سوشي في البيت وحبيت آدوكيومينت اللحظة التاريخية دي".

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سارة الشامى

والفنانة حليمة بولند، من الفنانات التي يعشقن تناول السوشى ومن حبها في الأكلة تناولته بشرائح الذهب عند الاحتفال بعيد ميلادها، وعلقت قائلة:"سوشي الذهب.. يمي يمي".



حليمة بولند

السوشي هو طعام ياباني شهير يصنع في المطبخ الياباني من الرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئه منزوعة الجلد أو يلفّ الرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات أو السلمون أو سمك التونة وتغلف هذه اللفافة بورقة رفيعة من الأعشاب البحرية للتماسك وإضفاء نكهة أخرى.