شكرا لقرائتكم خبر عن لما كنا صغيرين.. محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم محمود حميدة ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "لما كنا صغيرين".



محمود حميدة

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.

وكان نشر الفنان محمود حميدة صورة "المارشال برعى" عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، معلقا عليا قائلا "عدو جيل التمنينات والتسعينات.. المارشال برعى"، فيما علق الفنان كريم الحسينى الذى جسد شخصية الطفل "عبدالله" فى فيلم "شمس الزناتى"، قائلا "أحلى فيلم عملته مع حضرتك فى حياتى وكان ليا الشرف".

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وتدور أحداث الفيلم حول "شمس الزناتي"، الشاب الوطنى الذى تطارده قوات الاحتلال الإنجليزى بأحد شوارع القاهرة، فتلقى به الصدفة فى طريق الأرملة الجميلة "حنة"، التى تقترح عليه أن تقوم بإخفائه فى الواحات البعيدة مقابل القضاء على عصابة "برعى"، وتتوالى الأحداث.

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمود حميدة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير فيلم "الغسالة"، الذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من النجوم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام وسط عدد من الأطفال.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏