شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يعلق على إنتاج نسخة كورية منLa Casa De Papel والعدل:أخبار بورما معاك إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان محمد هنيدى، على الأنباء الواردة عن التفكير في نسخة كورية جديدة من المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابيل La Casa De Papel ، موضحا أنها ستكون رائعة، وكتب الفنان محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر:" الأعمال الكورية من النوع ده بتبقى عظيمة"، ورد السيناريست مدحت العدل، على هنيدى قائلا :" يعجبني فيك يا هنيدي متابعتك للفنون بكافة اللغات والجنسيات ..أخبار بورما معاك إيه".



محمد هنيدى

وشهدت الموسم الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، تفوقًا كبيرًا من قبل الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور"، على السلطات الإسبانية خلال الحلقات مما أثار الإعجاب به من قبل متابعي العمل، وسرعان ما انتهى الموسم بنهاية غير متوقعة بعد سقوطه في الفخ على يد المحققة "راكيل".

كما نجح الجزء الرابع إلي حد كبير، حيث حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية المنتجة في بريطانيا.

ويخوض الفنان محمد هنيدى تجربة بطولة فيلم "النمس والإنس" مع منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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