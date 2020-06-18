شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نوال الزغبى تمازح متابعيها بصورتها بملامح رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة نوال الزغبي ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية، واحتلت الترند بعدما نشرت صورة لها تكهن الكثيرين بأنها جاءت بعدما أجرت عملية تجميل أخيرة، وهو الأمر التي لم تعلق عليه إلا أنها فاجأت متابعيها اليوم من خلال المزاح مع متابعيها حينما نشرت صورة لها أشبه برجل، حيث اتضح أن هناك صفحة هي من قامت برسمها لها، وبالتالي تساءلت عبر حسابها الرسمي على انستجرام : " حبتني كون رجال".





نوال الزغبي فى أحد صورها التي أثارت جدلاً على السوشيال ميديا

وكانت وجهت الفنانة نوال الزغبى، بالأمس رسالة إلى جميع متابعيها و جمهورها بعدما تردد حول اجراءها عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها وقد غيرت في ملامح و جهها كثيرا، وغردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة:"لا أحد يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز".

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نوال الزغبى على انستجرام

وفي وقت سابق -كما ذكرنا- فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها فى الأيام الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".

وبعيدًا عن عمليات التجميل لدى الفنانة نوال الزغبى آراء سياسية وتعلق كثيرًا على الأحداث السياسة التي تشدها لبنان آخرها المظاهرات الغاضبة احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".