شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث من مسلسل Manifest بعد انتهاء الثانى في أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC عن تجديد مسلسل Manifest، لـ موسم ثالث بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى من العمل، وتم طرحه في 6 يناير الماضى، وتم الانتهاء من عرض الموسم في 6 أبريل الماضى، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من Manifest إلى 0.68، في الفئة العمرية بين 18 إلى 49، بـ مجموع 3.90 مليون مشاهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

ومقارنةً بالموسم الأول، انخفض ذلك بنسبة 45٪ في الإصدار التجريبي وبنسبة 40٪ في نسبة المشاهدة، ومع ذلك، ظلت سلسلة Manifest، واحدة من أفضل المسلسلات على شبكة NBC لموسم 2019-20.

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وتدور الدراما حول ركاب رحلة مونتيجو الجوية 828، الذين أقلعوا من مكان عطلتهم، لكن طائرتهم لم تهبط إلا بعد خمس سنوات، وخلال هذا الوقت أعلنت عائلاتهم موتهم، ليظهروا من جديد، ويسردوا قصتهم.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، تشمل قائمة الممثلين ميليسا روكسبورج وجوش دالاس وأثينا كاركانيس وجيه آر راميريز ولونا بليز وجاك ميسينا وبارفين كاور.

وبلغ متوسط الموسم الأول من سلسلة NBC تصنيف 1.29 في الفئة الديموجرافية من 18إلى 49عام و 6.48مليون مشاهد، وكان انتهى عرض الموسم الأول في فبراير من عام 2018.

كما جددت شبكة NBC مسلسل Good Girls، لـ موسم رابع وذلك بعد نجاح الثالث، الذى عرض بداية من 16 فبراير الماضى، وانتهى عرضه فى 3 مايو الماضي ، وحصل على تقييمات جيدة تراوحت بين 7.1 إلى 8.5 على موقع IMDB، ولم تعلن الشبكة عن موعد مبدئى لـ طرح الموسم الرابع بعد، وكان قد بلغ متوسط مشاهدات الموسم الثالث 0.42، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 1.84 مليون مشاهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

ويركز المسلسل التلفزيوني على ثلاث أمهات من الضواحي يكافحن من أجل الحصول على شيء ما، وبعد سلسلة من النكسات، يستطيعون العمل في سوبر ماركت Fine & Frugal المحلي، لكن تجد هؤلاء "الفتيات الصغيرات" أنفسهن بمجموعة من الخيارات السيئة، وفي الموسم الثاني، يتعين على هؤلاء النساء التعامل مع تداعيات الجريمة التي تحيط بهن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".