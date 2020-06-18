شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محمد شاكر خضير المرشح لإخراج مسلسل "أحمد زكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المخرج محمد شاكر خضير دائرة الترشيحات بقوة من أجل تولى مهمة مسلسل "أحمد زكى" الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويكتبه السيناريست بشير الديك وتنتجه شركة سينرجى، ويحكى قصة حياة النجم الأسمر ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، خاصة بعدما أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكرى التى كانت مرشحة هى الأخرى للعمل عدم نيتها فى تقديم مسلسلات جديدة فى رمضان المقبل.



المخرج محمد شاكر خضير

ويعد محمد شاكر خضير من المخرجين المتميزين على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، إذ استطاع تقديم نفسه كمخرج مهم له طريقة ورؤية مختلفة فى الأعمال التى أخرجها على مدار الـ10 سنوات الماضية، ورغم قلة عددها إلا أنها حققت نجاحاً جيداً ولاقى خضير إشادات كبيرة من قبل النقاد.

بدأ محمد شاكر خضير مشواره من خلال إخراج حلقات "أفيش وتشبيه" مع الثلاثى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وبعدها قام بإخراج المسلسل القصير "عرض خاص" ثم أخرج برنامجي "خطوات الشيطان" و"رحلة اليقين" مع الداعية اﻹسلامي معز مسعود، وبعد ذلك أخرج فيلم "هاتولى راجل" بطولة أحمد الفيشاوى وكريم فهمى وايمى سمير غانم ودينا الشربينى وشريف رمزى وميرت الذى خاض هو أول تجربة له في الأفلام الروائية الطويلة.

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محمد شاكر خضير مع شيرين عبد الوهاب

اختفى شاكر خضير فترة وبعد ذلك عاد ليقدم أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "طريقى" للنجمة شيرين عبد الوهاب وحقق العمل نجاحاً لافتاً وكان الإخراج الشىء اللافت فيه، وانطلق بعد ذلك ليقدم مسلسل "جراند أوتيل" بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل وأحمد داود ومحمد ممدوح ودينا الشربينى ولاقى العمل نجاحاً جماهيريا كبيراً.

استكمل محمد شاكر خضير مشواره وقدم مسلسل "لا تطفئ الشمس" المأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، والتى تحمل نفس الاسم، وبطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أحمد مالك، شيرين رضا، محمد الشرنوبى والعديد من النجوم، وبعده غاب عامين ليعود بمسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبى وآخر ياسين من 10 حلقات وعرض على احدى المنصات الرقمية هذا العام.



محمد شاكر خضير فى كواليس مسلسل طريقى

كما أخرج محمد شاكر خضير أكثر من اعلان أبرزهم إعلان "فاكر أيام لمتنا" لإحدى شركات المياه الغاذية، والذى ظهر فيه الفنان الراحل جورج سيدهم لأول مرة بعد غياب طويل بمشاركة سمير غانم وشيرين.