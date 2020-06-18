شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور من عيد ميلاد ابن أحمد فهمى مع زوجته وأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمى على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه بصحبة أخوته وزوجته أميرة فرج، والتى نشرت عدة صور من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة ظهروا فيها أثناء احتفالهم بتلك المناسبة، والتى علقت عليها زوجة فهمى بكتابة "عيد ميلاد سعيد يا حسن، نحبك يا طفلنا الصغير".





وكان حرص الفنان أحمد فهمى على عدم تفويت الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنه أمس الأربعاء مثلما ظهر عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر مؤخراً فيديو مع ابنه ثم وجه إليه رسالة بتلك المناسبة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد يا بطلى.. السعادة فى قلبى تزدهر كل ثانية لأن لدى ابن رائع مثلك.. كلنا نحبك".





على جانب آخر يشارك أحمد فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" ويجسد شخصية مدير إحدى الشركات التى يمتلكها والد هيفاء وهبى، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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احمد فهمي وزوجته وابنه