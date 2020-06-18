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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور من عيد ميلاد ابن أحمد فهمى مع زوجته وأبنائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمى على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه بصحبة أخوته وزوجته أميرة فرج، والتى نشرت عدة صور من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة ظهروا فيها أثناء احتفالهم بتلك المناسبة، والتى علقت عليها زوجة فهمى بكتابة "عيد ميلاد سعيد يا حسن، نحبك يا طفلنا الصغير".
على جانب آخر يشارك أحمد فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" ويجسد شخصية مدير إحدى الشركات التى يمتلكها والد هيفاء وهبى، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
احمد فهمي وزوجته وابنه
مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.
ويعتبر أحمد فهمى، بالإضافة إلى كونه ممثلا، مطربا مع فريق واما حيث طرحوا مؤخرا ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهم: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وحقق نجاحا كبيرا.
وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.
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