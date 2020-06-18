شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبوحجاج: عملت مشهد صامت مع الزعيم وسألنى اشتغلت معايا قبل كده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم فترة عمله الصغيرة بالفن إلا أنه شارك أغلب نجوم الكوميديا، بداية من هانى رمزى وهنيدى إلى الزعيم عادل إمام، هو حسين أبوحجاج ابن مركز بنى مزار الذى دخل الفن وعمره 46 عاما .
يقول حسين أبو حجاج لليوم السابع إنه عمل مشهدا واحدا صامتا طوال رحلته الفنية مع الزعيم عادل إمام، وتابع: "بعد هذا المشهد سألنى الفنان عادل إمام أنت اشتغلت معايا قبل ذلك يا حسين"، قلت له لا أتمنى أن أعمل معك، مضيفا بعدها نسينى فى زحمة العمل ولم يحالفنى الحظ فى عمل أدوار أخرى معه .
وأضاف حسين أن الممثلين أمثالنا لم يكن لهم حظ كبير فى الحصول على أدوار البطوله رغم أن الكثير من الفنانين قالوا انى اضيف لأى فيلم أشارك فيه ، قائلا لو اعتمدت على التمثيل فقط كنت هموت من الجوع لأن الأجور زهيدة جدا.
يذكر أن الفنان حسين ابوحجاج من مركز بنى مزار وهو صاحب محل كاوتش وعاد إليه بعد أن وجد أن الفن لا يقدم له ما يتمناه فى المجال.
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