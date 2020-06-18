فيديو.. كاردي بي "مش ناسية الموضة" فى العزل.. عملت 3 piercings مرة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاردي بي تعلم جيدا كيف تدلل نفسها حتى خلال التزامها بفترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " .
فقد نشرت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عام ) عددا من مقطع الفيديو االقصيرة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ، ظهرت كاردي بي و هي تقوم بعمل الـ " piercings " أو الثقوب بالجسد التي يتم تزويده بقطع من الحلي ، و قد فاجأت كاردي بي محبيها بظهورها و هي شعر بالكثير من الخوف خلال اجراء الـ piercings بينما كانت ممسكه بيد زوجها مغني الراب الشهير أوفست .
1 Down
A post shared by Cardi B (@iamcardib) onJun 16, 2020 at 10:57pm PDT
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اختارت كاردي بي أن تقوم بعمل الـ piercings 3 مرات ، اثنين بمنطقة الصدر وواحدة بفمها .
يذكر أن كاردي بي دعمت مؤخرا الاحتجاجات العنيفة ردا على وفاة جورج فلويد ذو الأصول الافريقية " غير المسلح " والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع ، و ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، وقامت كاردي بتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات المحلية من أجل التغيير، وهو ما نشره موقع " دايلي ميل " الشهير ، فقالت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عاما ) في مقطع فيديو قصير أنه بينما هي تشعر بخوف شديد بسبب الاحتجاجات العنيفة وتأمل ألا يصاب أحد ، لكنها سعيدة لأن أصوات الناس ستسمع أخيرا ، وبالرغم من معارضة الكثيرين لهذه الاحتجاجات المنتشرة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية إلا ان كاردي شخصيا ليست ضد ذلك علي الاطلاق ، كما دعت الجميع إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية للتأكد من اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة .
Round 2
A post shared by Cardi B (@iamcardib) onJun 16, 2020 at 11:21pm PDT
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