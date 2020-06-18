شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين بيت وجرى فى الشارع.. أحمد الشامى يطالب متابعيه بتشجيعه على الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الشامي متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام بطبيعة حياته فى ظل كورونا، مع التزامه البقاء فى المنزل أغلب الوقت، حيث نشر صورة له وعلق عليها "بدأت دايت وتمرين فى البيت وجرى فى الشارع... قريب أوى هقولكم نوع الدايت والتمرين للى حابب يشاركنى ونشجع بعض".



احمد الشامي على انستجرام

وكان حرص الفنان أحمد شامي، أمس الأربعاء، على مشاركة متابعيه، مقطع فيديو وثق من خلاله اخر يوم تصوير مسلسل "فرصة تانية" الذي شارك في بطولته مع النجمة ياسمين صبري والفنان احمد مجدي.



شامى على انستجرام

ونشر شامي، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر من خلاله عدد كبير من طاقم العمل على رأسهم النجمة ياسمين صبري، وكتب "اخر يوم تصوير، مسلسل فرصة تانية، كان نفسي كل الناس كانت تكون موجودة، وحشتوني جداً"، حيث شارك أحمد شامي مؤخرا في مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.