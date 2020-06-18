شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليجاند: ألبوم Bigger Love احتفال بالموسيقى والثقافة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الاضطرابات التى تملأ الأجواء بالولايات المتحدة الأمريكية بين تفشى فيروس كورونا وانتشار الاحتجاجات يأمل النجم العالمى جون ليجاند أن يساعد ألبومه الجديد "Bigger Love" المستمعين على إيجاد السعادة فى لحظات الاضطراب، وذلك مع استمرار الاحتجاجات فى جميع أنحاء العالم ردا على مصرع جورج فلويد وحركة الحياة السوداء "Black Lives Matter".

فحسب موقع " اوفيشال شارت " خلال جلسة استماع على الإنترنت لألبومه الجديد " Bigger Love " وصف جون ليجاند البالغ من العمر 41 عاما ألبومه الأخير بأنه "احتفال بالموسيقى والثقافة السوداء.. إنه يشمل الحب والرومانسية والفرح وكل الأشياء التى تصنع ثقافتنا".

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وأشار الموقع إلى أن ليجاند أمضى 18 شهرا فى تسجيل ألبومه السابع وإنهائه قبل الحجر المنزلى الذى فرض فى الولايات المتحدة الامريكية، ولم يتبقى سوى اللمسات النهائية .

يذكر أن النجم العالمى جون ليجاند عاد من جديد للعمل وذلك بعد فترة من الراحة بسبب تواجده فى الحجر المنزلى الذاتى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا "covid-19" الذى انتشر مؤخرا، وحسب موقع "جوسيب كوب" قام النجم بتصوير فيديو كليب جديد بعد ظهر السبت في لوس فيليز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد التزم جون ليجاند وطاقم العمل جميع الاحتياطات الصحية المناسبة مع جون و الراقصين و الفرقة مع الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم، بينما كان أفراد الطاقم يرتدون أقنعة، وقد ظهر جون ليجاند بإحدي مشاهد الكليب ويبدو وسيما ، حيث ارتدي ليجاند بدلة باللون الأزرق وقميص أبيض ، كما ظهر بمشهد آخر مرتديا قميص " polka dots " .