شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى الذكرى الأولى لوفاة والدتها بصورة تجمعهما وكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة مروة ناجى الذكرى الأولى على رحيل والدتها التى توفيت فى مثل هذا اليوم من يونيو 2019، ونشرت عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" صورة وهى تقبل والدتها، وعلقت قائلة: "اليوم عدت سنة على رحيل أمى فى 18 / 6 / 2019".

وأضافت مروة ناجى، فى رسالتها: "الموت علينا حق والواحد لازم يصبر على أى شىء، وفعلا أى جرح مع الوقت ممكن يزول لكن رحيل أمى مع الوقت كل يوم بيزيد ويزيد لكن عزائى الوحيد أن يدخلك ربى فسيح جناته. الله يرحمك يا أمى ويرحم جميع أمهات المسلمين. وحشتينى أوى يا أمي".



مروة ناجي مع والدتها الراحلة

وكانت قد طرحت المطربة مروة ناجى دعاء دينيا بعنوان "انا المكسورة"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام " .

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كما طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.

ومنذ عرض الكليب "لما لقيتك" لمروة، كان من بين المهنئين من الوسط الفني الفنانة زينة، والمطرب حسام حبيب، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعي، والفنان إيهاب فهمى، والملحن محمد رفاعي، والإعلامي محمد نشأت، والملحن وليد سعد، والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.

واستقرت مروة ناجي في الأيام الماضية على أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود عبد الله، ومن المقرر أن تضمها لألبومها الجديد، والأغنية من ألحان محمد النادى، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وقالت مروة ناجى لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة وجديدة عليها وتقدم من خلالها الرومانسية بشكل مختلف.