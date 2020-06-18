شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جيسى عبدو فى أول ظهور لها بعد وفاة والدها ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور لها بعد وفاة والدها أطلت الفنانة اللبنانية جيسى عبدو مع صديقاتها الفنانة ماجى بوغصن، وشاركت ماجى متابعيها عبر حسابها على تويتر، صورة مع جيسى وهى تساندها فى أحزانها وتدعمها بعد رحيل والدها، وكتبت قائلة: "صديقتى القوية".





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وفى شهر مايو الماضى تسبب حريق ضخم فى وفاة والد الممثلة اللبنانية جيسى عبدو، بسبب انفجار "أنبوبة" الغاز فى المنزل الذى يسكنه، حيث حاولت عناصر الدفاع المدنى اللبنانى إخماد الحريق، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد جيسى عبدو، حيث عثروا على جثته داخل الشقة.

وكانت النجمة اللبنانية ناسى عجرم قد قدمت التعازى لجيسى عبدو، فى وفاة والدها، قائلة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الموت صعب وخسارة الأب ما فى شى بيعوضها الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".

وكانت صور انتشرت تجمع بين جيسى عبدو والنجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، قبل عام، حيث تصدرت جيسى عبدو التريند وقتها.

جيسى عبدو، دخلت التمثيل من خلال التليفزيون من خلال تقديمها لاسكتشات برنامج كوميدى عام 2006، وقدمت خلال مشوارها الفنى حتى الآن 20 مسلسل منها مسلسلان مصريان هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، أما المسلسل الثانى هو "سك على إخواتك" مع الفنان على ربيع الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، قدمت جيسى عبدو أيضا 4 أفلام فى السينما، ومسرحية وحيدة، بالإضافة إلى تقديمها برنامجين على شاشة التليفزيون.