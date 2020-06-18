شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بالدرع الماسى من يوتيوب بعد وصوله لـ10 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسى من "يوتيوب"، وذلك بعد وصوله لـ10 ملايين مشترك على قناته، حيث نشر رمضان عبر حسابه على "إنستجرام"، أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، وعلق عليها "الحمد لله أول ممثل ومُغنى مصرى يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسى من يوتيوب".

جدير بالذكر أن النجم محمد رمضان، كان قد أعلن منذ أيام قليلة، عن استعداده للقيام بدور النجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل لرمضان 2021، حيث رشح القائمون على المسلسل المخرج محمد شاكر خضير، لمهمة إخراج العمل، الذى يكتبه المؤلف بشير الديك، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تجمعه صداقة قوية مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، وذلك حسبما أكد الكاتب بشير الديك لـ"الخليج 365".



محمد رمضان على إنستجرام

وجاء ترشيح محمد شاكر خضير، خاصة أنه من المخرجين النخبويين، الذين يقدمون أعمالا درامية ذات مضمون فنى وعمق فى التفاصيل الدرامية ، وعلى سبيل المثال مسلسله الأخير "جراند أوتيل" الذى قدمه ونال النجاح المطلوب.