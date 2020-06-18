شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رؤوف عبد العزيز يكشف عن خطته لاستئناف تصوير "سيف الله" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج رؤوف عبد العزيز عن موعد انطلاق تصوير مسلسل "سيف الله" للنجم ياسر جلال وهو فى أغسطس المقبل، حسبما صرح فى أحد البرامج التليفزيونية، لافتاً إلى أن ياسر جلال بدأ بالفعل فى تدريبات وبروفات الشخصية التى يجسدها فى العمل.
وأوضح رؤوف عبد العزيز أنه يستعين ببعض المشاهد التي تم تصويرها من قبل، وأنه حتى الآن سيتم التصوير بين مصر والأردن، لكن إذا حدث ما قد يمنع السفر، سيحاول أن يجعل كل أماكن التصوير في مصر.
مسلسل "سيف الله" مسلسل ديني ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.
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