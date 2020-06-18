إيمى طلعت زكريا تحيى الذكرى الثانية لوفاة ماهر عصام: نعم الأخ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تحيى الذكرى الثانية لوفاة ماهر عصام: نعم الأخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، الذكرى الثانية لوفاة الفنان ماهر عصام، حيث نشرت صورة قديمة تجمعهما، وعلقت عليها "الله يرحمك يا حبيبى الذكرى التانية على وفاتك.. نعم الأخ والصاحب الجدع لو اتكلمت عنك طول عمرى مش هوفيك حقك.. ربنا يجمعنا بيك إنت وبابا على خير.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. الطيبين هما اللى بيسيبونا ويمشوا لمكان أحسن.. الفاتحة لماهر وبابا وكل امواتنا".
ايمى طلعت زكريا وماهر عصام
وكانت إيمى طلعت زكريا شاركت متابعيها علي موقع "انستجرام"، بمجموعة صور جديدة لها وهي ترتدي "جيبة" مزينة بصور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، معلقة عليها قائلة :"سيشن جديد عليه صور بابا".
كما حرصت إيمي منذ أيام علي زيارة قبر والدها الفنان الراحل، حيث نشرت صورة لها مرتدية الكمامة الواقية امام قبره، معلقة عليها "ولا اى حاجة فى الدنيا تمنعنى إنى أزورك وتحس بوجودى يا أغلى حاجة فى حياتى.. ربنا يرحمك يا بابا وكل أمواتنا يارب".
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