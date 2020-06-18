شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع النسخة الجديدة من أغنية TROLLZ لنيكى ميناج وسيكس ناين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقها نجاحا كبيرا مع مغنى الراب سيكس ناين فى أغنية " TROLLZ " أطلقت النجمة العالمية نيكى ميناج نسخة جديدة "بديلة" من الأغنية التى هزت العالم، وحققت نجاحا مذهلا حول العالم، وهذه النسخة تحتوى على بعض التعديلات من موسيقى وكلمات غير موجودة بالنسخة الأولى الأصلية.

وقد تم طرح النسخة الرسمية من أغنية "Trollz" مع الكليب الخاص بها فى نفس التوقيت والعمل مشابه فى أسلوبه لأغنية سيكس ناين الأخيرة "Gooba" ، فكان من المقرر في البداية إطلاق "Trollz" في 5 يونيو الماضي ، لكن مغني الراب الشهير سيكس ناين قرر تأجيل إصداره مرة أخرى بسبب الاحتجاجات المنتشرة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ، وأطلق الكليب بالفعل في 11 يونيو الماضي .

يذكر أن نيكي ميناج و سيكس ناين تعاونا معا من قبل و ذلك في أغنية " FEFE " التي أنتجتها Murda Beatz في يوليو 2018.