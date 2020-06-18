شكرا لقرائتكم خبر عن صورة غامضة تثير الجدل على منصة watch it.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت صورة غامضة لرجل وامرأة، جدلا واسعاً على منصة wathc it الرقمية، حيث كشفت صفحة المنصة عن بوستر لرجل وامرأه باللون الأسود، واكتفت الصفحة بكتابة "قريباً"، ما جعل الجمهور فى حيرة كبيرة، حيث حاول رواد التواصل الاجتماعى تحديد هؤلاء الأشخاص فى الصورة، منهم من قال أنه الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى فى مسلسل "شديد الخطورة"، ومنهم من أكد أنه عملا درامياً جديداً، وهو ما ستكشفه المنصة خلال الساعات المقبلة.

وفى السياق ذاته، شوق رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو قصير من ‏مسلسل "شديد الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس ‏بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على واتش إت".‏

وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة‎ watch it، المسلسل يتضمن 7 حلقات فقط، من تأليف محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎.‎