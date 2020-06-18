شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير مسلسل محمد على للنجم يحيى الفخرانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور ذكرى تنصيب محمد على مؤسس مصر الحديثة واليا على مصر، ‏تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للنجم الكبير يحيى ‏الفخرانى يجسد شخصية محمد على تلك الشخصية المثيرة بتفاصيلها فى ‏تاريخ مصر، إذ مكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به أن يستمر فى ‏حكم مصر طويلا، ليكسر بذلك العادة العثمانية التى كانت لا تترك واليًا ‏على مصر لأكثر من عامين‎.‎

‎ ‎

الصورة يرجع تاريخها إلى عام 2010 وبدأ الحديث عن تحضير مسلسل ‏عن حياة محمد على باشا، بطولة النجم يحيى الفخرانى وواجه العمل العديد ‏من العقبات حتى توقف إنتاجه، وظهر بوستر للفخرانى يجسد فيه شخصية ‏والى مصر حتى ظن الكثيرون أن العمل اقترب عرضه على الشاشات إلا ‏أن الفنان يحيى الفخرانى نفى الأمر وأكد أنه أفيش قديم يعود لعام 2011‏‎ .‎

‎ ‎

وبسؤال المخرج شادى الفخرانى عن مصير العمل، قال فى تصريحات ‏خاصة لـ"اليوم السابعع" إن الورق جاهز ومنتهى منذ سنوات إلا أن الأزمة ‏تتعلق بالأمور المادية‎.‎

‎ ‎

وأضاف الفخرانى أنه ليس هناك شركة إنتاج متحمسة لإنتاج المسلسل لأن ‏تكلفته عالية لأنه يتناول حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر‎.‎

Advertisements

‎ ‎

كان الفنان الكبير يحيى الفخرانى قد رد على الصور المتداولة لأفيش ‏دعائى عن مسلسل يتناول حياة والى مصر محمد على باشا، وقال إن الأفيش ‏المتداول قديم للغاية ويعود إلى عام 2011، حيث كان من المقرر تقديم ‏هذا العمل الذى كتبته الدكتورة لميس جابر، قبل أن يتأجل أكثر من مرة‎.‎

ويدرس النجم يحيى الفخرانى فكرة تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان ‏المقبل 2021 وذلك بعدما غاب عن الموسمين الماضيين، حيث تلقى ‏عروضاً من شركات الإنتاج للظهور فى دراما رمضان المقبل ووافق من ‏حيث المبدأ، وبدأ بالفعل فى تلقى أفكار جديدة لعدد من المؤلفين مبكراً من ‏أجل النظر فيها لاختيار الأنسب له‎.‎

وانشغل يحيى الفخرانى طوال العام الماضى بعرض مسرحيته "الملك لير" ‏على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس، اضافة ‏إلى السفر مع المسرحية للعرض فى المملكة العربية السعودية وتحديداً فى ‏موسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وقرر الغياب ‏عن الدراما للعام الثانى على التوالى‎.‎

‎ ‎

جدير بالذكر أن الفخرانى قدم فى رمضان 2018 مسلسل "بالحجم العائلى" ‏وشاركه البطولة ميرفت أمين ويسرا اللوزى وشيماء سيف وندا موسى وأحمد ‏مجدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وحقق المسلسل نجاحا ‏جماهيريا‎ .‎