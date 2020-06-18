ما مصير مسلسل محمد على للنجم يحيى الفخرانى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور ذكرى تنصيب محمد على مؤسس مصر الحديثة واليا على مصر، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للنجم الكبير يحيى الفخرانى يجسد شخصية محمد على تلك الشخصية المثيرة بتفاصيلها فى تاريخ مصر، إذ مكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به أن يستمر فى حكم مصر طويلا، ليكسر بذلك العادة العثمانية التى كانت لا تترك واليًا على مصر لأكثر من عامين.
الصورة يرجع تاريخها إلى عام 2010 وبدأ الحديث عن تحضير مسلسل عن حياة محمد على باشا، بطولة النجم يحيى الفخرانى وواجه العمل العديد من العقبات حتى توقف إنتاجه، وظهر بوستر للفخرانى يجسد فيه شخصية والى مصر حتى ظن الكثيرون أن العمل اقترب عرضه على الشاشات إلا أن الفنان يحيى الفخرانى نفى الأمر وأكد أنه أفيش قديم يعود لعام 2011 .
وبسؤال المخرج شادى الفخرانى عن مصير العمل، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابعع" إن الورق جاهز ومنتهى منذ سنوات إلا أن الأزمة تتعلق بالأمور المادية.
وأضاف الفخرانى أنه ليس هناك شركة إنتاج متحمسة لإنتاج المسلسل لأن تكلفته عالية لأنه يتناول حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر.
كان الفنان الكبير يحيى الفخرانى قد رد على الصور المتداولة لأفيش دعائى عن مسلسل يتناول حياة والى مصر محمد على باشا، وقال إن الأفيش المتداول قديم للغاية ويعود إلى عام 2011، حيث كان من المقرر تقديم هذا العمل الذى كتبته الدكتورة لميس جابر، قبل أن يتأجل أكثر من مرة.
ويدرس النجم يحيى الفخرانى فكرة تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان المقبل 2021 وذلك بعدما غاب عن الموسمين الماضيين، حيث تلقى عروضاً من شركات الإنتاج للظهور فى دراما رمضان المقبل ووافق من حيث المبدأ، وبدأ بالفعل فى تلقى أفكار جديدة لعدد من المؤلفين مبكراً من أجل النظر فيها لاختيار الأنسب له.
وانشغل يحيى الفخرانى طوال العام الماضى بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس، اضافة إلى السفر مع المسرحية للعرض فى المملكة العربية السعودية وتحديداً فى موسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وقرر الغياب عن الدراما للعام الثانى على التوالى.
جدير بالذكر أن الفخرانى قدم فى رمضان 2018 مسلسل "بالحجم العائلى" وشاركه البطولة ميرفت أمين ويسرا اللوزى وشيماء سيف وندا موسى وأحمد مجدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا .
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