شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل فؤاد راتب.. عرف بالخواجة بيجو وكون ثنائى ناجحا مع أبو لمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " بيجو مسفريتو كطاليانو بستانو ارسيانو جندوفلو كولحاج باولو باسطاولو بولو بينو فينو بيجو" هكذا كان يردد اسمه عندما يسأل عنه فى أعماله التى قدمها، هو الفنان الكوميدى الراحل فؤاد راتب الذى قدم لنا العديد من الأعمال الناجحة من خلال شخصية الخواجة بيجو، والذى لم يقدم غيرها خلال مشواره الفنى، وقد كون ثنائى مع الفنان محمد المصرى والذى عرف بأبو لمعة المصرى.

Advertisements

عشق التمثيل منذ صغره وقدم أعمالًا فى الإذاعة منذ كان طفلا، وعندما التحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، بحث عن فريق المسرح بالكلية لكنه لم يجد مكانا له فيه فكان قد اكتمل، فقرر على الفور التحويل من الكلية وقدم فى كلية التجارة التى أنشأ هو فيها أول فريق مسرح وأخذ يمارس هوايته التى يحبها، وجاءت انطلاقته الحقيقية فى مسلسل ساعة لقلبك الذى حقق فيها نجاحا ملحوظا بتلك الشخصية "الخواجة بيجو".

توالت الأعمال الفنية بعد ذلك وقدم العديد من الأفلام منها "إسماعيل يس في مستشفي المجانين، عروسة المولد، غرام المليونير، إجازة بالعافية، شارع الحب، عودة الحياة، حياة إمرأة، الأزواج والصيف"، لكنه ترك الفن وقرر السفر للكويت للعمل وبعد انتهاء عقده عاد للفن من خلال التليفزيون الكويتى لكنه أصيب بالشلل النصفى بعدها فظل التليفزيون الكويتى متمسكا به وعمل فى إعداد البرامج هناك، حتى قرر العودة لمصر عام 68، وتوفى إثر أزمة قلبية مفاجأة فى مثل هذا اليوم ١٨ يونيو.