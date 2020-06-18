شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى توضح حقيقة عودتها للتمثيل ورأيها فى مسلسل "أحمد زكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الأيام الماضية أخبارا عن النجمة الكبيرة شمس البارودى بعودتها مرة أخرى للتمثيل، بعد اعتزالها للفن منذ سنوات طويلة، وأوضحت فى مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التليفزيونية أنها معتزلة منذ 37 عاما قبل إنجابها عمر ابنها، ونفت عودتها للتمثيل مرة أخرى، لافتة إلى أن عمر ابنها هو من يستكمل مسيرتها الفنية، وتتابع الوسط الفنى من خلال زوجها حسن يوسف وابنها عمر.

وعن وجود شبه بين شمس البارودى وفنانة أخرى، أكدت أنه لا يوجد هناك فنانة تشبهها، موضحة أن هذا ليس غرورا منها، بل لأن لا أحد يشبه أحد، وقالت إن أى شخص يقدم مسلسل عن قصة حياة فنان مثل ما يريد فعله محمد رمضان، يقلده الممثل من الظاهر فقط.

وتابعت شمس البارودى أن علاقتها بالوسط الفنى تقتصر على صديقاتها شهيرة وسهير رمزى وعفاف شعيب فقط، ولا زالت على علاقة طيبة بهم حتى الآن، موضحة أن معظم وقتها تقضية مع أشقائها وزوجها حسن يوسف.

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ولفتت شمس البارودى إلى أنها لا تتابع الأعمال التي تعرض في شهر رمضان، مشيرة إلى أنها تتفررغ للعبادة فقط، لكن بعد انتهاء شهر رمضان تبدأ في متابعة الأعمال التي عرضت.

يذكر أن فيلم "عالم الشهرة" آخر أعمال شمس البارودي وشاركت في بطولته مع الفنان يوسف شعبان وتم تقديمه عام 1985.