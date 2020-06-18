جينفر لورانس تنضم إلى تويتر.. تبدأ تغريداتها برفض العنصرية

أعلنت النجمة جينفر لورانس عن تدشين صفحتها الخاصة على موقع التغريدات تويتر، بعد أن سبق وأعلنت عن رفضها لامتلاك حساب خاص على منصات التواصل الإجتماعي خصوصا أنستقرام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن لورانس أفادت دشنت حسابها الخاص على تويتر باسم @JLawrence_RepUs ووصل عدد متابعيها عليه الآن لـ 3500 ألف متابع فقط.





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وقالت الصحيفة البريطانية، إن قرار جينفر بالإنضمام لمنصات التواصل، جاء بهدف استغلال شعبيتها الجارفة، للترويج لمبادرات دعم أصحاب البشرة السمراء من الأمريكيين، والحملة واسعة النطاق المعروفة باسم Black Lives Matter.

وأفادت بأنه منذ تدشين الصفحة رسميا في الـ 16 من يونيو الجاري، نشرت جينفر مجموعة من التغريدات عن قضايا رفض العنصرية، ودعم أبناء البشرة السمراء حول العالم.

واستخدم جينفر صورة شخصية لها على حسابها بموقع تويتر، مأخوذة من الملصق الدعائي الذي سبق وظهرت به ضمن حملة Unbreaking America: Solving the Corruption Crisis لمواجهةا لفساد داخل الولايات المتحدة.