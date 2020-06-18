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Jun 18, 2020
نشر النجم تيم حسن صورة له من كواليس تصوير مسلسل “الهيبة الرد”، معلناً انتهاء التصوير بالأمس. وشكر “حسن” كل أسرة العمل من فنيين وفنانين، وشكر جمهور الهيبة الكبير.
في الوقت نفسه، كشف المنتج صادق الصبّاح انه تم الانتهاء من التصوير استعداداً لعرضه خلال شهر رمضان 2021 على عدة قنوات عربية.
كما شكر “الصبّاح كل من ساهم في نجاح المسلسل الذي هو من اخراج سامر البرقاوي، بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديما قندلفت، عبده شاهين، روزينا اللاذقاني وباقة من الممثلين.
نذكر ان اشكال حصل في منطقة “حمانا” بين أبناء المنطقة وفريق عمل مسلسل “الهيبة-الرد” ما استدعى تدخلاً للجيش اللبناني لفض الاشتباك بين الفريقين وذلك على خلفية محاولة أحد الأشخاص من فريق عمل المسلسل عبور الطريق بطريقة معاكسة وتعريض حياة الآخرين للخطر، فقال له مختار البلدة بأنه يخالف القانون، فرد عليه “بالشتائم”. لقراءة الخبر: بعد سوء التفاهم، صادق الصبّاح يزور موقع تصوير “الهيبة” وبلدية حمانا تصدر بيانًا
كانت هذه تفاصيل خبر تيم حسن ينشر أول صورة من “الهيبة” وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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