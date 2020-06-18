لمن قال صابر الرباعي “ورحمة قلبي”؟

وضع أمير الطرب الفنان التونسي صابر الرباعي صوته على أغنية جديدة درامية بعنوان “ورحمة قلبي”، من كلمات الشاعر وليد غزالي، ألحان محمد مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وقال الشاعر وليد غزالي في تصريح خاص لـ”مصراوي” انه كتب الأغنية منذ فترة وعند قيام محمد مدين بتلحينها وانتهاء الموزع كريم عبدالوهاب من توزيعها موسيقيًا، شعروا بأن الفنان صابر الرباعي، هو الأنسب لها. وتابع كاشفاً انه تم ارسال الأغنية إلى علي المولي (مدير أعمال الفنان صابر الرباعي)، وفي نفس اليوم جاء الرد من صابر وقال (الأغنية دي بتاعتي)، وبالفعل سجلها استعدادًا لطرحها.

نذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.