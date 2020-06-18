مصطفى قمر يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره بأحدث أغنياته من داخل الاستوديو الخاص به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضمن الفيديو مقطعًا من أغنيته الجديدة التي تقول "سؤال جاوب عليه ده يطلع اسمه ايه، مش حب لأ ده اكتشاف، قلبي من الخضة زايد 200 نبضة، عمره في جمالك ماشاف، حسيت معاك باختلاف".

يذكر أن قمر قدم آخر ألبوماته الغنائية بعنوان "ضحكت ليا"، وذلك في العام الماضي، الذي تضمن 11 أغنية، منها "باب موارب، نفس الإحساس، سلمى، نفس السيناريو، عارف، ناوي، قفلت السكة"، وتم طرحه على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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