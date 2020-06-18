شذى حسون تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة العراقية شذى حسون صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت شذى حسون، بإطلالة جذابة ترتدى فستانا طويلا باللون الأسود، ومفتوح الساق حتى فوق الركبة، بتفصيلة كتف وكتف تبرز جمال أنوثتها". وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنوثية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذى يبرز جمالها مع أحمر للشفاه بالون الأحمر اللامع. يذكر أن المطربة العراقية شذى حسون طرحت مؤخرًا أغنية من التراث العراقي تحمل عنوان "أخاف أحجي". Advertisements

الأغنية من كلمات محمد العزاوي، وألحان عباس جميل واشتهرت الأغنية في فترة الخمسينات قد يهمك أيضا: حسون تكشف سبب تلقيبها بـ "مطربة العراق الأولى" إليسا توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام

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