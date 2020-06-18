تعرف علي ما فعلته حلا الترك لمناسبة عيد ميلاد ابنة دنيا بطمة

لم تتردد الفنانة حلا الترك في مشاركة شقيقتها الصغرى غزل الاحتفال بعيد ميلادها. ولهذه المناسبة نشرت عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة للأخيرة وأرفقتها بالتعليق: "عيد ميلاد سعيد أختي الصغيرة. أحبك".

وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث أثنى المتابعون على تصرف الفنانة مشيرين إلى أنه يدل على رقي أخلاقي. كذلك وجهت حلال من خلال الخاصية نفسها رسالة إلى شقيقها الأصغر عبدالله مهنئة إياه بمناسبة يوم ميلاده.

وتعليقاً على صورة له كتبت: "كل عام وانت بخير حبيبي عبود أخوي الصغير وعسى عمرك مديد أحبك وايد".

ويشار إلى أنها احتفلت مؤخراً بتخرجها من الثانوية بعيداً عن والديها محمد الترك ومنى السابر. ووجهت من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" رسالة إلى جدتها مها الترك وكتبت: " شكراً تيتا كانت حفلة كثير حلوة واستانست وايد والله لا يحرمنا منك".

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ويذكر أن والدتها أثارت الجدل بسبب تجاهلها مناسبتي عيد ميلادها وتخرجها علماً أنها احتفلت بعيد ميلاد ابنها الأصغر ونشرت صورة جمعتهما مع التعليق: "حبيبي ولدي. الله يحفظك ويخليك لي وأشوفك فوق فوق بالعلالي والله لا يحرمني منك وتكون بار الوالدين. وأشوفك معرس. تخيلو أنا أم المعرس الله يرضى عليك".

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