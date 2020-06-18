أحلام تحسم الجدل بشأن "اللايك" لأصالة وتهاجم وتسخر

أثير مؤخراً الجدل بشأن إبداء الفنانة الإماراتية أحلام إعجابها بمقطع فيديو نشرته الفنانة السورية أصالة. وانتشر في هذا السياق خبر مفاده: "بادرت أحلام بعمل "لايك" على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر انستغرام على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما! فقد رأى البعض أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتني مسكور" فهل تعود المياه إلى مجاريها؟".

وتساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة ذلك قبل أن تحسم أحلام الجدل من خلال حسابها على "إنستغرام". وأعادت نشر الخبر مع التعليق: "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكراً" ولفتت الأنظار بإضافة عبارة C’est Tout الفرنسية التي تعني "هذا كل شيء".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين انقسموا بين من دافعوا عنها ورأوا أنها على حق ومن دعوها إلى المصالحة مع زميلتها.

ويشار إلى أن أحلام احتفلت مع متابعيها مؤخراً بعيد زواجها من خلال صورة نشرتها لها مع زوجها مبارك الهاجري وظهرت فيها وهي تقبل رأسها مع التعليق: " كل عام وانت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويا رب العمر كله. 17 سنة هي أسعد أيامي بيض الله وجهك يا بو محمد ومشكور ع الحشيمة والكرامة ما شفت منك إلا كل زين وطيب ويا بختي بك وحللني لو بدر مني أي تقصير في حقك أحبك يا أغلا من سكن روحي وقلبي".

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