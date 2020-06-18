تعرفوا إلى طليقة سعد لمجرد التي رافقته في "سوبر ستار"

فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قديم تم نشره على عدد من الحسابات وظهر فيه الفنان المغربي سعد لمجرد في بداياته. وبدا وهو يتحدث إلى جمهور في احد الاستديوهات. ورأى الكثيرون أنه تم تسجيل المقطع في العام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية ضمن منافسات برنامج المواهب الشهير "سوبر ستار".

وتوجه بالشكر إلى كل من دعمه وخصص بالذكر زوجته التي سلطت عليها الكاميرا. وعبر الكثير من معجبيه عن استغرابهم ذلك مشيرين إلى أنهم لم يعرفوا من قبل أنه كان متزوجاً وتساءلوا عن مصير زواجه. وتبين أنه تزوج في سن مبكرة أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يعلن انفصاله.

ويذكر أن الفنان حصل مؤخراً على الدرع الماسية من "يوتيوب" بعدما وصل عدد مشتركي قناته الخاصة إلى 10 ملايين متفوقاً بهذا على زميله المصري محمد رمضان.

وعبر لمجرد عن شكره لمحبيه من خلال تعليق نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب فيه: "جمهوري العزيز، أحبكم، الله يخليكم ليا، أعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل. جمهوري من جميع أنحاء العالم شكرًا لكم من أعماق قلبي، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي التي تجعلني كل يوم أحبكم دون قيد أو شرط. شكراً لك على هذا الحب والاحترام المذهلين".

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