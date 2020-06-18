أصالة تفاجئ جمهورها بدويتو مع أحد متابعيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فاجأت به المطربة السورية أصالة جمهورها أثناء غنائها برفقة أحد متابعيها، عبر تطبيق "شيدو"، الذي يتيح لأي شخص الغناء مع نجمه المفضل، وما إن تم انتشار الفيديو حتى تمنى الكثيرون من محبي أصالة إتاحة الفرصة لتجربة الغناء معها.

وكانت النجمة السورية حرصت على الاحتفال خلال اليومين الماضيين بتخطي عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"، 2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد مرور 48 ساعة من طرحها.

ونشرت أصالة مقطعاً من أغنيتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وكتبت: "أغنية جيتني مكسور تتخطى الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب في 48 ساعة فقط، الأغنية ‎من خيال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ‎ألحان أحمد الهرمي ‎توزيع سيروس".

من ناحية أخرى تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عدداً من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الإنسان أساس كل شيء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام علي الجميع.

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