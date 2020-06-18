ابنة رجاء الجداوي تطلب الدعاء لوالدتها

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، دعت من خلاله إلى أمها بالشفاء، حيث كتبت: "يارب يا أمي يارب يا أمي .... يارب يا كريم إكرمها بكرمك يا شافي اشفيها، يارب ياعفو اعفو عنها، يارب يامنان من عليها وعلينا بالصحة، يارب يارحيم ارحمها، يارب اجعل ألمها في ميزان حسناتها، يارب يا لطيف الطف بها وبنا، يارب ياحفيظ احفظها وردها إلينا سالمة، يارب ياقهار اقهر مرضها، يارب ياسميع إسمع دعوانا، يارب يامجيب أجب دعوانا، يارب يامقتدر أنت القادر وحدك علي شفائها، آمين آمين آمين يا قادر يا مجيب استجب لدعائنا لها يا رحمن يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل".

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة رجاء الجداوي، لإجراء المسحة الرابعة خلال ساعات اليوم (الخميس)، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت ثلاث مسحات وأثبتت إيجابيتها.

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